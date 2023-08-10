«Наводим шороху в тылу россиян». Экс-командир роты Айдара о рейдах на оккупированную территорию и контрнаступлении на юге — интервью NV 10 августа, 18:39 NV Премиум Украинские бойцы неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар, рассказал в интервью Radio NV, как украинские диверсионно-разведывательные группы проводят операции на временно оккупированной россиянами территории и что происходит на купянском направлении.

— Давайте начнем с севера Луганской области. Есть сообщения от генерал-полковника Александра Сырского, что россияне создали там кулак для прорыва на купянском направлении. <...> Насколько действительно возможно, что россияне активно не просто пойдут в наступление, а еще и смогут что-то захватить?

Видео дня

— На самом деле я не вижу там такой уж большой угрозы просто потому, что никто им этого не даст захватить. Но здесь надо понимать, для чего они вообще это делают. Дело в том, что это их наступление на Слобожанщине — это на самом деле самое разумное, что они делают за это лето. Надо отдать должное: враг, к сожалению, учится на ошибках.

Они сейчас уже совсем по-другому воюют, чем когда сюда пришли. И все же, самое тяжелое направление не то. Самое тяжелое — на юге, там, где мы в наступлении, собственно. Там, где мы пытаемся прогрызть эту самую «линию Суровикина», а на самом деле эшелонированную оборону из трех линий россиян. И для россиян принципиально важно куда-то оттянуть наши силы.