ВСУ достигли на двух направлениях «тактически значимого» прогресса — New York Times
Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Сергей ЧалыйREUTERS/Sergiy Chalyi)
Украинские военные во время контрнаступления сумели достичь «тактически значимого» прогресса на двух направлениях, говорится в материале американского издания The New York Times.
По словам аналитиков, украинских официальных лиц и российских военных блогеров, после нескольких месяцев медленного продвижения через минные поля, деревни и открытые степи в изнурительных боях украинские силы достигают успехов на двух основных направлениях наступления, сообщает NYT.
По словам военных аналитиков, площадь захваченной территории, от 10 до 12 миль на обоих направлениях атаки, хотя и относительно невелика, важна тем, что она вынуждает Москву отвлекать силы с других частей линии фронта.
Институт изучения войны назвал эти успехи «тактически значимыми», заявив, что передислокация Москвы, скорее всего, «еще больше ослабит российские оборонительные линии в целом», создавая «возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим».
Сообщается, что ВСУ продвигаются на двух направлениях: через село Старомайорское к оккупированному Бердянску и на запад к оккупированному Мелитополю, «жизненно важному транспортному узлу».
«Цель Киева — выйти к Азовскому морю и вбить клин в так называемый сухопутный корридор между Россией и Крымом, который жизненно важен для путей снабжения российских военных», — утверждает издание.
В то же время NYT отмечает, что российские войска проводят собственные наступательные операции на северо-востоке Украины возле города Купянск.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский позже сообщил, что ВСУ удалось освободить на юге Украины часть территорий.