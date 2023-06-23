«Еще не начинался всерьез». В Украине ответили на информацию о «меньших, чем ожидалось» успехах контрнаступления — CNN 23 июня, 10:31 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Успехи наступательной операции по освобождению оккупированных РФ украинских территорий еще рано оценивать, так как основная ее фаза еще не началась, сообщил неназванный украинский чиновник в комментарии CNN.

Собеседник также опроверг информацию о том, что западные официальные лица не впечатлены темпами украинского наступления.

«Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное направление контрнаступления всерьез еще даже не началось», — сказал чиновник в разговоре с американским медиа.

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Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают осуществлять «формирующие операции», а о результатах контрнаступления можно будет говорить не раньше осени или зимы этого года.

22 июня CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщал, что на начальных этапах контрнаступление Украины было менее успешным, чем ожидали западные союзники.

По словам одного из официальных лиц, пока что контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте». По западным оценкам, российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, что затрудняет их прорыв украинским силам.

Несколько официальных лиц также сообщили телеканалу, что неблагоприятная погода создает проблемы для украинских сил.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

