Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ «займет время» 22 июня, 16:21 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что контрнаступление ВСУ «займет время», но выразил оптимизм касаемо его успеха.

Об этом сообщает The Guardian.

Он подчеркнул, что ВСУ будут проводить «очень умные операции».

«Мы будем проводить очень умные, наступательные операции. И из-за этого оно (контрнаступление, — ред.) потребует времени», — сказал он.



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Также глава Кабмина уточнил, что у украинских войск есть намерение двигаться и идти вперед.



«Мы собираемся идти вперед… и я абсолютно оптимистичен в отношении освобождения всех наших земель, оккупированных россиянами», — добавил он.



Шмыгаль рассказал, что контрнаступление «представляет собой ряд боевых операций».



«К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и русские, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы продвигаются вперед на юге, а на востоке держат оборону.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что Силы обороны достигли частичного успеха в наступательных действиях на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и выравнивают линию фронта.