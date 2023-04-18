Украина не начнет контрнаступление, пока не будет полностью готова — Данилов

18 апреля, 09:14
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ начнется, когда Украина будет готова, а достижение необходимого уровня военной готовности — лишь вопрос времени.

По его словам, союзники Украины помогают достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала наступления, поставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы.

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В то же время Данилов выразил разочарование тем, что иногда официальные лица из стран-союзников «обещают одно, а делают совершенно другое».

«Если мы не готовы, то никто не начнет действовать неподготовленным», — сказал он в интервью The Associated Press.

Комментируя масштабную утечку данных американской разведки, Данилов повторил слова других украинских лидеров, которые заявили, что не считают это серьезным ущербом для будущих наступательных операций.

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По его словам, Украина ни с кем не делится особо секретной информацией.

«Если кто-то думает, что мы перед кем-то отчитываемся, то он глубоко ошибается», — сказал он.

Данилов заявил, что важные вопросы безопасности решаются на закрытых встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «только там будет решено, когда, в каком направлении, какими темпами мы будем освобождать нашу территорию».

По его словам, Украина работает круглосуточно, чтобы подготовиться к контрнаступлению, «включая субботу и воскресенье. На войне не бывает каникул».

«Это только вопрос времени. Это время будет иметь для нас очень высокую цену», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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