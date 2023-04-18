Украина не начнет контрнаступление, пока не будет полностью готова — Данилов 18 апреля, 09:14 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ начнется, когда Украина будет готова, а достижение необходимого уровня военной готовности — лишь вопрос времени.

По его словам, союзники Украины помогают достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала наступления, поставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы.

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В то же время Данилов выразил разочарование тем, что иногда официальные лица из стран-союзников «обещают одно, а делают совершенно другое».

«Если мы не готовы, то никто не начнет действовать неподготовленным», — сказал он в интервью The Associated Press.

Комментируя масштабную утечку данных американской разведки, Данилов повторил слова других украинских лидеров, которые заявили, что не считают это серьезным ущербом для будущих наступательных операций.

По его словам, Украина ни с кем не делится особо секретной информацией.

«Если кто-то думает, что мы перед кем-то отчитываемся, то он глубоко ошибается», — сказал он.

Данилов заявил, что важные вопросы безопасности решаются на закрытых встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «только там будет решено, когда, в каком направлении, какими темпами мы будем освобождать нашу территорию».

По его словам, Украина работает круглосуточно, чтобы подготовиться к контрнаступлению, «включая субботу и воскресенье. На войне не бывает каникул».

«Это только вопрос времени. Это время будет иметь для нас очень высокую цену», — сказал он.