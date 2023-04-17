Данилов рассказал, кто и как будет принимать решение о контрнаступлении ВСУ 17 апреля, 09:47 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении ВСУ будут принимают украинские военные во главе с главнокомандующим Валерием Залужным.

«Когда будут совершаться те или иные военные действия на фронте — об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг участвующих…», — сказал он журналисту Андрею Цаплиенко, сообщает ТСН.

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По его словам, сейчас появилось очень много экспертов, которые начинают говорить о том, к чему они не имеют никакого отношения.

«То, что касается стратегических вопросов — это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени», — сказал Данилов.



Секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, когда будет контрнаступление, однако это решение будет взвешенным.

«В мире каждый день происходит множество процессов. Мы не находимся на другой планете. То, что происходит в той или иной столице — оно может влиять на нас. Мы анализируем, систематизируем, докладываем высшему президенту, главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято», — сказал он.

Данилов заявил, что сегодня никто не может сказать, будет ли контрнаступление завтра, послезавтра или через неделю.

«Остальные даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства», — сказал он.