«Делают невозможное». Данилов рассказал о ключевой потребности ВСУ 7 июля, 16:29 Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что беспрецедентные операции Сил обороны Украины будут продолжаться при постоянной и большей поставке вооружения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Силы обороны Украины проводят беспрецедентные военные операции, однако нуждаются в «постоянном и значительно большем снабжении вооружения».

Об этом он написал в своем Facebook.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в ходе активных боевых действий украинская армия «делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн».

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«Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера», — отметил Данилов.

По его мнению, украинские военные проводят уникальные операции без критической необходимости во всех компонентах, как того требуют стандарты стран НАТО.

«У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные нервы? При этом приоритет Украины — жизни наших воинов. В таком плане мы имеем несравненно меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне», — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов утверждает, что чудо украинской стойкости требует «постоянной и значительно большей поставки вооружения». Именно этот вопрос является одним из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства, резюмировал секретарь СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поставки оружия для ВСУ отвечают интересам других стран, ведь тогда война не перекинется на их территории.

