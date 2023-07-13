Данилов прогнозирует «урожайное» контрнаступление на август и сентябрь

13 июля, 23:50
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что самыми «урожайными» для украинского контрнаступления будут август и сентябрь.

В комментарии The Guardian он призвал к терпению в вопросе контрнаступления.

«Нельзя есть незрелые фрукты. А если вы знаете погоду в Украине, то знаете, когда созревает большинство фруктов: август и сентябрь», — сказал он с улыбкой.

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Секретарь СНБО заявил, что постоянное давление на Украину в ожидании демонстрации результатов контрнаступления бесполезно.

«Ситуация с контрнаступлением раздута в мировых СМИ. Это не спортивные соревнования. На карту поставлено многое, на карту поставлены жизни людей», — сказал он.

10 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление. 7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Контрнаступление Алексей Данилов Война России против Украины

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