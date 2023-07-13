Данилов прогнозирует «урожайное» контрнаступление на август и сентябрь 13 июля, 23:50 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что самыми «урожайными» для украинского контрнаступления будут август и сентябрь.

В комментарии The Guardian он призвал к терпению в вопросе контрнаступления.

«Нельзя есть незрелые фрукты. А если вы знаете погоду в Украине, то знаете, когда созревает большинство фруктов: август и сентябрь», — сказал он с улыбкой.

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Секретарь СНБО заявил, что постоянное давление на Украину в ожидании демонстрации результатов контрнаступления бесполезно.

«Ситуация с контрнаступлением раздута в мировых СМИ. Это не спортивные соревнования. На карту поставлено многое, на карту поставлены жизни людей», — сказал он.

10 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление. 7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».