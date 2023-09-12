Россияне усиливают оборону Токмака на фоне контрнаступления Сил обороны — Центр нацсопротивления 12 сентября, 16:11 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты начали усиливать оборону Токмака Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ. Также туда перекидывают личный состав.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении говорится, что россияне готовятся к боевым действиям в городе.

«Оккупанты видят, как Силы обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям», — уточняют в ЦНС.

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Также в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений.

6 сентября экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал в интервью Radio NV, как украинские военные создали лазейки в первой линии обороны оккупантов и прорываются через вторую линию россиян, продвигаясь в направлении Токмака.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.