«Крысиный лабиринт россиян». Как ВСУ дошли до второй линии обороны россиян и что происходит в направлении Токмака — интервью с Диким 5 сентября, 19:24 NV Премиум Украинский военный на линии фронта в Запорожской области, 4 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар, рассказал в интервью Radio NV, как украинские военные создали лазейки в первой линии обороны оккупантов и прорываются через вторую линию россиян, двигаясь в направлении Токмака.

— Как разобраться в российских линиях обороны? Чем они отличаются? И действительно ли дальше ВСУ будет легче, как оценивает ситуацию генерал Тарнавский?

— Давайте я начну с хорошего, потому что ответ по поводу того, будет ли дальше легче, у меня отрицательный. В оценке того, что уже произошло, я бы сказал, что генерал Тарнавский проявил очень большую скромность. На самом деле пройдена не просто первая линия обороны россиян. Наши защитники уже зашли во вторую линию, и бои сейчас идут именно внутри второй линии обороны. Но это еще не значит, что мы ее прорвали. Итак, теперь делаем отступление и разберемся, что же это за линии. Оборона россиян на юге Украины строилась более девяти месяцев.

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