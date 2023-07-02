Контрнаступление ВС Украины на Юге. Что за бои происходят возле Антоновского моста? Интервью с военным обозревателем

2 июля, 17:29
NV Премиум
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Украинский военный в боевой машине пехоты M2 Bradley у линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный в боевой машине пехоты M2 Bradley у линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Автор: Павел Новиков

Из ограниченного количества информации можно утверждать, что украинские военные проводят операции возле Антоновского моста в Херсоне, но все это еще полностью покрыто «туманом войны», рассказал Radio NVДенис Попович, военный обозреватель.

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Наталья Гуменюк (Фото:Громадське) Бои возле Антоновского моста. Продолжается мощная работа — Гуменюк

 — Начнем с сообщения от генерала Тарнавского, это командующий группировкой войск Таврия. Он говорит, что потери врага убитыми и ранеными за последние сутки две роты, уничтожено 14 единиц военной техники. И имеют успехи наши защитники, продвигаются понемногу вперед. Юг, таврическое направление, что нам надо знать, как гражданским?

— Да, там идет тактическое продвижение, есть там намеки на то, что мы освободили еще какой-то населенный пункт, но пока нельзя сказать, какой именно. Но идет продвижение у нас в районе Токмака, это Работино, хотя Работино, кажется, нами еще не контролируется, по крайней мере об этом рано говорить очень. И так на выступе, который был ликвидирован после того, как мы освободили Ровнополь, но там так же можно ожидать хороших новостей.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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