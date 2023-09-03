Оккупанты жалуются на «ухудшение ситуации» на фронте в Запорожской области на фоне вероятных успехов ВСУ — ISW 3 сентября, 08:58 ВСУ продвигаются на юге Украины, преодолевая минные поля (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) подтвердили продвижение Сил обороны Украины в Запорожской области в ходе контрнаступления, войска РФ жалуются на «ухудшение ситуации».

Об этом говорится в сводке по итогам 2 сентября.

В отчете напоминают, что украинская армия продвинулась вперед на западе Запорожской области. «Российские блогеры, которые в последнее время утверждали, что российские войска занимают позиции в южной части Работино, заявили, что эти войска отступили с южной окраины поселка на неустановленные позиции южнее», — отметили в ISW.

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Там также добавили, что российские военные жалуются своему бывшему командованию на «ухудшение ситуации» на этом направлении. Так, офицеры из обороняющейся в Запорожской области 58-й общевойсковой армии связались с бывшим командующим генерал-майором Иваном Поповым, а не со своим новым командиром, писал российский инсайдерский источник. Российские «военкоры» утверждали, что Попов поддерживает связь со своими бывшими подчиненными в западной части Запорожской области.

По данным аналитиков ISW, российское военное командование уволило Попова с должности командующего после того, как он проявил явное неповиновение, попытавшись обойти начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и донести жалобы на слабые контрбатарейные возможности, большие потери и отсутствие ротации непосредственно до российского диктатора Владимира Путина.

«Российские источники регулярно выражали обеспокоенность по поводу проблем, на которые обратил внимание Попов, и их пагубного влияния на оборонительные усилия России на юге Украины. Контакт Попова со своими бывшими подчиненными, если это правда, позволяет предположить, что сменщик Попова не завоевал доверия подчиненных либо потому, что он менее компетентен, либо потому, что он менее откровенен с высшим российским руководством в отношении сохраняющихся проблем», — подчеркнули эксперты.

В ISW также оценили заявление эстонского полковника Марго Гросберга о том, что ВСУ удалось оттеснить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не позволяя им поддерживать российские войска.

«Это наблюдение не везде справедливо по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают, что попадают под сильный огонь российской артиллерии, корректируемый российскими беспилотниками. Однако российские источники с середины июля неоднократно выражали обеспокоенность по поводу недостаточного потенциала российской контрбатарейной артиллерии, особенно на юге Украины», — резюмировали аналитики.

Фото: ISW

Фото: ISW

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что на южном фланге Бахмута Силам обороны Украины удается продвигаться вперед, но с тяжелыми боями.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.