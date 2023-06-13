Войска РФ пытаются вернуть под свой контроль освобожденную Макаровку, стирая село с лица земли — ВСУ 13 июня, 13:51 Украинские военные освободили Макаровку в начале июня, оккупанты убегали по полям (Фото:Скриншот видео 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського/Facebook)

Российские оккупанты пытаются вернуть под свой контроль освобожденную в ходе контрнаступления ВСУ Макаровку Донецкой области, уничтожая населенный пункт.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, войска РФ пытаются стереть село с лица земли.

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«Российские захватчики пытаются вернуть под свой контроль деоккупированное село Макаровка, стирая его с лица земли — применяя авиацию, артиллерию, даже были попытки задействовать Солнцепек», — отметил Шершень.

Он уточнил, что сейчас в Макаровке продолжаются стабилизационные действия.

Представитель ВСУ добавил, что на Таврическом направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в районах Марьинки и Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские военные отразили 14 атак оккупантов в окрестностях Марьинки.

Шершень добавил, что противник несет значительные потери. За сутки убитыми, ранеными, пленными оккупанты потеряли почти четыре роты и десятки единиц военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, включая Макаровку.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

В Минобороны заявили, что бои идут в районе шести населенных пунктов на четырех направлениях. Силы обороны Украины продвинулись до километра на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях.

В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.

