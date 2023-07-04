У ВСУ есть частичный успех в наступлении на Бахмутском направлении, враг несет огромные потери — Генштаб 4 июля, 09:58 Силы обороны Украины контрнаступают под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters/File Photo)

ВСУ продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении и имеют частичный успех.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

«Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей. Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — уточнил он.

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Представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что войска РФ оказывают безумное сопротивление, оккупанты несут огромные потери.

На этом направлении идут тяжелы бои.

Ковалев добавил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении обстановка на фронте снова обострилась.

Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

