Активные бои на херсонском направлении отвлекают внимание войск РФ от Николаевской области — Ким

6 сентября, 15:07
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Ким рассказал о влиянии контрнаступления ВСУ на ситуацию в Николаевской области (Фото:НВ)

Ким рассказал о влиянии контрнаступления ВСУ на ситуацию в Николаевской области (Фото:НВ)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание российских оккупантов от Николаевской области.

На брифинге он пояснил, что в регионе значительно уменьшилось количество обстрелов.

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«Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражаются пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл», — пояснил глава ОВА.

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Ким рассказал, что за минувшие сутки были зафиксированы атаки войск РФ только на одну громаду области — пострадал Баштанский район.

https://www.youtube.com/watch?v=zWF2TS5RynU

В сводке за сутки утром 6 сентября он отмечал, что там были попадания в уже разрушенное сельхозздание домохозяйства. Пострадавших нет.

В Николаевском, Вознесенском и Первомайском районах области ночью было относительно спокойно.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

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В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет не только на юге, но и на других направлениях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Николаевская область Контрнаступление Война России против Украины

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