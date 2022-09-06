Активные бои на херсонском направлении отвлекают внимание войск РФ от Николаевской области — Ким 6 сентября, 15:07 Ким рассказал о влиянии контрнаступления ВСУ на ситуацию в Николаевской области (Фото:НВ)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание российских оккупантов от Николаевской области.

На брифинге он пояснил, что в регионе значительно уменьшилось количество обстрелов.

«Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражаются пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл», — пояснил глава ОВА.

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Ким рассказал, что за минувшие сутки были зафиксированы атаки войск РФ только на одну громаду области — пострадал Баштанский район.

В сводке за сутки утром 6 сентября он отмечал, что там были попадания в уже разрушенное сельхозздание домохозяйства. Пострадавших нет.

В Николаевском, Вознесенском и Первомайском районах области ночью было относительно спокойно.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет не только на юге, но и на других направлениях.

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