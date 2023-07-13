ВСУ наступали на южном фланге в районе Бахмута, есть продвижение — Маляр 13 июля, 13:27 У ВСУ есть успехи в районе Бахмута (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

В четверг, 13 июля, ВСУ наступали на южном фланге в районе Бахмута, на этом участке фронта есть продвижение.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram.

«На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники укрепляются на занятых рубежах», — отметила она.

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Маляр добавила, что на данный момент Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Успешно. Враг не продвинулся. Идут тяжелые бои», — сказала она.

На юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.

«За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось», — резюмировала Маляр.

10 июля Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление. 7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

