ВСУ наступали на южном фланге в районе Бахмута, есть продвижение — Маляр

13 июля, 13:27
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У ВСУ есть успехи в районе Бахмута (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

У ВСУ есть успехи в районе Бахмута (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

В четверг, 13 июля, ВСУ наступали на южном фланге в районе Бахмута, на этом участке фронта есть продвижение.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram.

«На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники укрепляются на занятых рубежах», — отметила она.

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Маляр добавила, что на данный момент Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Успешно. Враг не продвинулся. Идут тяжелые бои», — сказала она.

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На юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.

«За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось», — резюмировала Маляр.

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10 июля Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление. 7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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