ВСУ давят на оккупантов под Бахмутом, есть продвижение — Череватый 2 июля, 11:53 Силы обороны Украины продвигаются на Бахмутском направлении (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении. Идет давление на российских оккупантов и боевая работа по флангам.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим детальные данные по территории, которую удалось освободить», — отметил он.

Видео дня

Череватый рассказал, что за минувшие сутки в районе Бахмута произошло 23 боевых столкновений. ВСУ удалось ликвидировать 116 российских оккупантов и ранить почти такое же количество врага.

Представитель ВСУ также рассказал, что войска РФ десять раз пытались штурмовать позиции украинской армии на Лимано-Купянском направлении.

«На Лимано-Купянском направлении, в частности в районе Невского и Дибровы, применяют тактику более-менее общепринятую, то есть проводят разведку и наносят артиллерийские удары, нет уже вагнеровских „мясных штурмов“. Группами до взвода пытаются атаковать наши позиции», — резюмировал Череватый.

В конце июня в Минобороны Украины сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи, на последнем — продвинулись на 1300 метров.

Замминистра обороны Анна Маляр объясняла, что защитники Украины пока не заходили в Бахмут из-за особенностей этого направления, которые усложняют его освобождение, — большого количества инженерных укреплений и опорных пунктов, которые временно заняты оккупантами.



Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке 24 июня.