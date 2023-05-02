«Россия не способна на наступление». Что планируют оккупанты против ВС Украины и сколько современного оружия у них еще осталось — интервью с экспертом 2 мая, 10:06 NV Премиум Украинский вертолет недалеко от линии фронта в Донецкой области, 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова рассказал Radio NV, как российское командование понимает, что не имеет возможности наступать и ищет варианты удержать оккупированные украинские территории.

— Итак очередная комбинированная воздушная атака по нашему государству, что нам о ней знать и понимать? Наталья Гуменюк уже посчитала, вторая за прошедшие три дня, почему так часто сейчас?

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— Мне кажется, это признак того, о чем говорили наши воздушные силы, командование ВС — это очередное изменение тактики, способов, которые применяет Россия для подразумеваемых ракетных атак? Прежде всего, это то, что выбирается ночное время для атак и если целью являются гражданские объекты, то действительно это самое удобное, извините за такой циничный термин, для того, чтобы как можно больше гражданских людей пострадали, которые находятся в это время в своих домах. Второе — это то, что уменьшается количество ракет в одном залпе, но период между этими атаками также сокращается.

— Знаем, что из 18 — 15 ракет сбила украинская ПВО, над Киевом все вражеские ракеты сбиты. Об эффективности ПВО расскажите.