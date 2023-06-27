Оккупанты хаотично минируют украинскую территорию, это большая проблема — ВСУ 27 июня, 16:05 Проблема с хаотичным минированием отражается на темпах продвижения ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты хаотично минируют украинскую территорию, что отражается на темпах контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

«Минирование территории — это большая проблема, и это отражается на темпах нашего продвижения. Российский враг отошел от классики, от книг. По клеточкам, как на шахматной доске, уже не минируют, а просто хаотично сыплют мины. Если по военной науке между минами должно быть 5−10 метров, то россияне ставят мины каждые два метра, группами, комбинируют. Раньше можно было, зная минирование по принципу шахматной доски со смещением на два-три метра, искать первый, второй ряд и представить схему для дальнейшего разминирования. Теперь все это не работает», — пояснил он.

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Шершень напомнил, что для преодоления минных заграждений необходима соответствующая инженерная техника.

Украине ее предоставляют международные партнеры, речь, в частности, идет об инженерных танках.

Представитель ВСУ добавил, что такая техника хорошо показал себя в действии.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что задача максимум России — остановить украинское наступление любым способом.

За первые две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

За третью неделю Силы обороны Украины продвинулись от одного до двух километров на востоке страны.

С момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.



24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию», но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.