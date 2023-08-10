Оккупанты применяют «мясные штурмы». Череватый рассказал о ситуации на Купянском направлении

10 августа, 19:40
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Защитники Украины на фронте (Фото:REUTERS)

Защитники Украины на фронте (Фото:REUTERS)

На Купянском направлении ситуация остается сложной, однако контролируемой. Российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый отметил, что оккупанты пытаются перехватить инициативу Сил обороны Украины и прорвать оборону на Купянском направлении.

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Он добавил, что 8 августа командующий Сухопутных войск Александр Сырский посетил Купянское направление, заслушал командиров, дал указания и принял решение, которые существенно помогут организовать там оборону.

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Череватый отметил, что ситуация на направлении остается сложной, однако контролируемой, а украинские защитники дают мощный отпор оккупантам.

По его словам, россияне хотят повторить опыт боевиков ЧВК Вагнера по использованию «мясных штурмов», но не имеют успехов.

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«Это у них такая уже «реплика» на «Вагнера». Эти роты шторм Z. Но я думаю, что благодаря нашим Силам обороны они повторят тот самый «подвиг Вагнера», — добавил Череватый.

Ранее Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

7 августа Череватый говорил, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Оккупант Контрнаступление Купянск Война России против Украины силы обороны

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