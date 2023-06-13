ОП: Конечная цель контрнаступления ВСУ — освободить все территории с Крымом 13 июня, 02:58 Нынешнее наступление «вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией» (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Украинские войска ведут контрнаступательные действия, освобождая населенные пункты. При этом не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет CNN.



Он отметил, что Украина ставит конечной целью контрнаступления ВСУ освобождение всех захваченных Россией территорий.

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«Конечная цель контрнаступательной кампании — отвоевать все территории, включая Крым», — сказал он.

Во время интервью американским журналистам Жовква подтвердил, что определенные контрнаступательные действия Силами обороны уже ведутся, но не стал вдаваться в подробности.

Также он напомнил, что это не первое контрнаступление ВСУ, имея в виду успешные наступления украинской армии в сентябре и октябре прошлого года в Харьковской и Херсонской областях.

Он добавил, что нынешнее наступление «вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией».

Также советник президента заявил, что для достижения успеха Украине нужно больше поставок артиллерии и боеприпасов от западных партнеров.

Как сообщалось, защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.