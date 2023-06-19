Резников заявил, что контрнаступление не будет таким быстрым, как Харьковское

19 июня, 21:49
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Защитники Украины на танке в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины на танке в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что нынешнее наступление защитников Украины не будет таким быстрым, как молниеносная Харьковская кампания в 2022 году.

В интервью Настоящему времени глава Минобороны отметил, что переоценка и завышенные ожидания от контрнаступления связаны с успешными операциями Сил обороны осенью 2022 года.

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«Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев в том числе. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланированная и реализованная. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол. Херсон, наоборот, двигался медленнее. Потому что абсолютно другой рельеф почвы, погодные условия и много чего другого», — сказал он.

Резников подчеркнул, что сейчас нельзя рассчитывать, что наступление пройдет так же быстро, как в Харьковской операции, из-за совершенно других линии фронта, рельефа и погодных условий. Также, напомнил он, у российских оккупантов была возможность подготовиться, и они плотно заминировали территорию.

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«В отличие от русских, украинцы берегут жизнь своих солдат. Русские используют своих солдат как пушечное мясо. Они используют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс. К примеру, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев „нападения“ на Бахмут они положили тысяч 60 человек убитыми и ранеными. Это сумасшедшие потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко. А вот для нас, в отличие от них, главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц», — добавил министр.

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня замvинистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что защитники Украины освободили село Пятихатки в Запорожской области.

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Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка;
  • Левадное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное;
  • Лобковое;
  • Нескучное;
  • Пятихатки.

На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Наступление Контрнаступление Алексей Резников Война России против Украины силы обороны

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