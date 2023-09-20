Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении Украины в этом году 20 сентября, 09:58 Зеленский заявил, что ожидаются новые успехи контрнаступления ВСУ (Фото:Brendan McDermid/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, возможен ли большой прорыв контрнаступления ВСУ в этом году.

Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью CNN.

«Я думаю, что никто этого не знает», — сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что ожидаются новые успехи Сил обороны, в частности, на востоке страны.

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«Я думаю, что успехов будет больше», — отметил он, не уточнив детали.

Зеленский также положительно оценил продолжающееся контрнаступление украинских войск, но подтвердил, что оно идет медленнее, чем ожидалось.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что, хотя наступление не очень быстрое, Силы обороны каждый день идут вперед.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.



В Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Также идет продвижение ВСУ под Бахмутом.

18 сентября уже бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 260 кв. км территории на Юге Украины и 51 кв. км — на Бахмутском направлении.



