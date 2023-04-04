В НАТО заявили, что контрнаступление Украины будет эффективным

4 апреля, 21:52
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Украинский военный на бронетехнике (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный на бронетехнике (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Наталья Роп

В НАТО считают, что контрнаступление Украины весной будет эффективным, рассказал высокий представитель Альянса на условиях анонимности.

Его заявление прозвучало во время встречи с журналистами в штаб-квартире НАТО во вторник, 4 апреля, передает корреспондент NV.

Он подчеркнул, что члены Альянса обеспечивают Украину необходимым для проведения контрнаступления.

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«Будет ли контрнаступление в этом году? Украина говорит, что будет. Союзники обеспечивают подготовку военных и предоставляют необходимое оборудование, боеприпасы для того, чтобы весной произошло наступление со стороны Украины. Я не скажу вам, когда это произойдет, так же как и Киев не скажет вам, когда это будет. Но есть признаки того, что они будут готовы и будут эффективны, когда решат начать контрнаступление», — заявил представитель НАТО.

В Брюсселе 3−4 апреля проходит заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев участвует в нем впервые с 2017 года.

Теги:   НАТО

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