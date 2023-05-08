Успешное контрнаступление Украины возможно только на узком участке фронта — бывший главком армии Британии 8 мая, 21:18 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Британский генерал сэр Ричард Берронс убежден, что успешное контрнаступление Украины возможно только на узком участке фронта.

В интервью BBC он призвал не возлагать слишком больших надежд на украинское контрнаступление в ближайшее время.

По его данным, украинская армия подготовила для операции около 60 тысяч бойцов, а у российской армии на фронте около 300 тысяч и еще около 200 тысяч находятся в резерве.

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Берронс убежден, что даже при благоприятных условиях такую операцию можно осуществить только на участке фронта не более 25 километров, таким образом украинские войска смогут создать численное преимущество, необходимое для прорыва.

Что касается выбора участка такой операции, то, по мнению генерала, есть смысл перерезать важные коммуникации, например, отрезать временно оккупированный Крым или прорваться в глубину хорошо укрепленной российской обороны, чтобы угрожать тылам.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов говорит, что вся Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление.