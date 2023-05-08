Успешное контрнаступление Украины возможно только на узком участке фронта — бывший главком армии Британии

8 мая, 21:18
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ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Британский генерал сэр Ричард Берронс убежден, что успешное контрнаступление Украины возможно только на узком участке фронта.

В интервью BBC он призвал не возлагать слишком больших надежд на украинское контрнаступление в ближайшее время.

По его данным, украинская армия подготовила для операции около 60 тысяч бойцов, а у российской армии на фронте около 300 тысяч и еще около 200 тысяч находятся в резерве.

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Берронс убежден, что даже при благоприятных условиях такую операцию можно осуществить только на участке фронта не более 25 километров, таким образом украинские войска смогут создать численное преимущество, необходимое для прорыва.

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Что касается выбора участка такой операции, то, по мнению генерала, есть смысл перерезать важные коммуникации, например, отрезать временно оккупированный Крым или прорваться в глубину хорошо укрепленной российской обороны, чтобы угрожать тылам.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов говорит, что вся Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Наступление Генерал Фронт Контрнаступление

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