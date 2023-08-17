Яркая прогулка в ад. Бойцы 54-й бригады отработали по позиции российских оккупантов — видео

17 августа, 22:33
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Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео, на котором бойцы батальона К-2 из 54 омбр отработали по позиции российских оккупантов (Фото:скриншот из видео AFUStratCom/Telegram)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео, на котором бойцы батальона К-2 из 54 омбр отработали по позиции российских оккупантов (Фото:скриншот из видео AFUStratCom/Telegram)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало кадры попадания по позициям российских оккупантов, которое осуществили бойцы батальона К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Соответствующее видео Стратком опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российский оккупант шел по дороге, а затем свернул в лесной массив. После этого бойцы 54-й бригады метко отработали по месту пребывания врага.

Видео дня

«Кадры последней прогулки оккупанта по позициям, временно занятых российскими войсками. Прогулка оказалась ярко-взрывной и привела его прямо в ад», — говорится в сообщении Страткома.

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По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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