Наступление ВСУ истощило боевиков так называемой «ДНР» и чеченских наемников в Донецкой области — разведка Британии 27 июня, 09:09 На фронте в течение суток состоялось 36 боевых столкновений (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Многочисленные одновременные украинские наступательные действия в Донецкой области, вероятно, истощили силы боевиков так называемой «ДНР» и чеченских наемников, воюющих в районе Красногоровки, вблизи которой ВСУ освободили несколько позиций.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 27 июня.

По словам разведчиков, достижение украинскими десантно-штурмовыми войсками успехов к востоку от села Красногоровка стало одним из первых случаев после начала полномасштабного вторжения, когда удалось освободить территорию, оккупированную с 2014 года.

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24 июня представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень подтвердил, что защитники Украины освободили несколько позиций под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных в 2014 году.