«Чрезвычайно важный момент». От следующих дней будет зависеть развитие событий на юге — Грабский 4 сентября, 19:39 NV Премиум Украинская система БМ-21 «Град» у линии фронта в Запорожской области, 31 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сергей Грабский, военный эксперт, объяснил в эфире Radio NV, как украинские военные работают над получением «окна» для маневров бронетанковыми и механизированными подразделениями в результате прорывов линий обороны россиян на юге.

— Посмотрели, что показало ГУР о сбитых летчиках. Самая интересная деталь, конечно — пилот Кузьминов, который перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины, таки это была посадка в Харьковской области.

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Показали с ним интервью, он сказал, что никто не хочет этой войны, когда Украина победит — это вопрос времени.

И выдал еще несколько таких интересных фраз <...>. Я в принципе его понимаю: полмиллиона долларов, содействие тому, чтобы выехала семья, возможность получить гражданство каких-то третьих стран — наверное, это нормальный бонус <...>. Что вы думаете о такой мотивации для вражеских пилотов, озвученной уже бывшим вражеским пилотом?

— Нельзя отказывать кому-либо хотя бы в остатках здравого смысла. Если человек действительно думает о своей семье, если действительно думает о своем будущем, будущем своих детей, то он должен сделать правильный шаг. Ведь надо понимать, что кремлевский режим действует в алгоритме зэковской камеры, день прожили и Бог с ними.

Они для того, чтобы продлить для себя день сладкой жизни, должны положить сотни и сотни своих сограждан, многие из которых с удовольствием идут на эту войну и не скажу, что с удовольствием умирают, но умирают. Поэтому такие действия можно только приветствовать, ведь в любой стране пилоты — это не последние граждане, это люди образованные, умные.