Россия в тупике. США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели — Блинкен 2 мая, 20:27 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Mohatt)

Соединенным Штатам Америки известно, что Украина готовит наступление в следующие недели.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки.

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели», — говорится в заявлении.

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Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

Также госсекретарь США пояснил, что планы России уже потерпели поражение. Таким образом, он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик.

1 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой. По его словам, есть три ключевых фактора для успеха:

вооружение;

подготовленные и обученные защитники, знающие свой план;

обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрследующие действия на востоке страны. Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

