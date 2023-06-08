Бахмут в полуокружении, Силы обороны продвигаются вперед — Минобороны 8 июня, 00:36 Украинская артиллерия на позициях в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Защитники Украины продвигаются вперед на флангах вокруг Бахмута. Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона в среду, 7 июня.

По словам Маляр, «если говорить гражданским языком», то недавно Силы обороны фактически взяли Бахмут в полуокружение и заняли господствующие высоты, а сейчас увеличивают их количество и продвигаются вперед. Российские оккупанты подводят туда свои войска и пытаются укрепиться на участках, где наступают защитники Украины.



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«Там идут ожесточенные бои, враг несет огромные потери. ВСУ постепенно продвигаются — в первую очередь на Бахмутском направлении и флангах вокруг Бахмута… ВСУ пытаются продвигаться по нескольким направлениям, нужно набраться терпения [до официальной информации от ВСУ]», — рассказала замминистра и подчеркнула, что «все происходит по нашему плану».

Маляр также сказала, что Силы обороны контролируют юго-западные окраины Бахмута, стране-террористу России не удалось полностью захватить город.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают двигаться вперед на флангах на Бахмутском направлении.

Вечером 5 июня Маляр сообщала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта». В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.