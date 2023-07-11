Под Бахмутом войска РФ активно используют резервы и сопротивляются, ВСУ продолжают наступать — Генштаб 11 июля, 09:59 ВСУ наступают севернее и южнее Бахмута (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Украинские военные ведут контрнаступление севернее и южнее Бахмута, но войска РФ активно привлекают резервы и оказывают сопротивление.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

По его словам, Силы обороны Украины ведут активные наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

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Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений войск и активно применяет свои резервы», — отметил представитель Генштаба ВСУ.

Ковалев также уточнил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление армии РФ на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Противник несет значительные потери, идут бои.

7 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

9 июля Маляр сообщила, что на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение вперед.