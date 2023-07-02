«Является самым горячим». На Авдеевском направлении происходят интенсивные бои — спикер объединенного пресс-центра Таврического направления 2 июля, 16:58 Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Авдеевское направление является самым «горячим» участком фронта. Там продолжаются интенсивные боевые действия, а оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, россияне продолжают штурмовые действия, чтобы завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку. Однако все штурмы были отбиты, а потерь позиций не допущено.

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Спикер сказал, что в районе Марьинки произошло 15 штурмов, а за минувшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, используя БПЛА типа квадро.

«Больше всего донимал в районе Авдеевки. Кроме того, здесь во время одной из атак для ее поддержки враг использовал самолет. Было обстреляно 10 окрестных населенных пунктов», — отметил Шершень.

Он также заявил, что российская армия продолжает сосредотачивать свои основные усилия на Мелитопольском направлении, чтобы предотвратить продвижение ударных подразделений ВСУ. Оккупанты получили усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 Пион на одной из полос обороны.

По словам Шершня, на Бердянском направлении российские военные активно защищают рубежи и выполняют контратаки с целью сохранения позиций.

«Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника», — подчеркнул спикер.

Шершень добавил, что за минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 19 боевых столкновений.

«Обобщая, за прошедшие сутки в зоне действия ответственности группировки „Таврия“ произошло 19 боевых столкновений, между тем, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг совершил 562 обстрела наших позиций», — подчеркнул Шершень.

По данным Генштаба, за сутки в Украине ликвидировали 790 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 230 тысячам военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.