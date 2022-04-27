«Будем громить противника». Арестович сообщил, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление 27 апреля, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Арестович подчеркнул, что во время наступления украинской армии россияне будут стоять в позиционной обороне, от Харькова до Херсона (Фото:Serhiy Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE/RL))

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Украина будет готова к наступлению с использованием западного оружия после конца мая.

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«Этого (контрнаступления ВСУ — ред.) не надо ждать завтра. Это все конец мая-середина июня, не раньше. Но зато это же будет совсем другая война», — сказал Арестович в интервью Politeka Online.

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Он подчеркнул, что во время наступления украинской армии россияне будут стоять в позиционной обороне, от Харькова до Херсона. По его данным, у оккупантов всего 90 000 войск, и, возможно, РФ удастся собрать в Белгородской и Курской областях 15−20 000 бойцов.

«Это будет уже наше наступление. Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли. Вот это будет весело», — добавил Арестович.

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