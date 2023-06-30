Контрнаступление ВСУ: Силы обороны продвигаются по всем направлениям фронта, РФ запускает новые фейки — Маляр 30 июня, 11:16 Вооруженные силы Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, по всему фронту — как на востоке, так и на юге, Украина перехватила стратегическую инициативу, идет наступление по всем направлениям.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По словам Маляр, на востоке Силы обороны движутся уверенно по флангам вокруг города Бахмут.

Однако на фоне сообщений из разных источников о якобы заходе в Бахмут она подчеркнула, что в сам город украинские войска не заходили, но контролировали и продолжают контролировать юго-западные его фланги. Враг подтянул большое количество своих сил, боевые действия идут в абсолютном его преимуществе.

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На юге Украины также идет продвижение с разным успехом и выравнивание фронта и закрепление на рубежах.

«Иногда больше километра где-то, бывает меньше километра, бывает до 2 километров — по разному», — отметила Маляр.

Она добавила, что контрнаступление — это не только продвижение и не освобождение населенных пунктов, но и много различных военных задач, в частности, многомесячная подготовка для освобождения городов и уничтожения сил врага.

Маляр также подчеркнула, что россияне делают отвлекающие маневры на северных границах с Беларусью и Россией, где осуществляются постоянные обстрелы с целью растягивания фронта для истощения украинских сил.

Заместитель министра обороны опровергла слова о неожиданном наступлении России, поскольку скопление войск невозможно организовать быстро, это требует длительной подготовки.

Информационные операции РФ о контрнаступлении Украины — что известно

По словам Маляр, лучшая коммуникация — это действие, о котором можно даже «не коммуницировать», особенно важно не распространять информацию об освобождении территорий.

Однако во время информационной тишины в украинском инфопространстве россиянам удавалось запускать фейки о якобы «отсутствии результатов контрнаступления».

Сейчас они не могут это утверждать, поскольку есть ощутимые продвижения, однако они концентрируются на якобы «больших потерях ВСУ» и техники, поскольку хотят публично ослабить позиции Украины, чтобы международные партнеры перестали оказывать помощь.

Также Маляр рассказала о еще одной информационной операции РФ, в которой она пытается запустить конфликт между военно-политическим руководством Украины: между президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим Валерием Залужным и Александром Сырским, командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

«И что интересно, иногда они настолько убедительны для наших людей, что даже СМИ начинают задавать этот вопрос, по сути, работая на российскую пропаганду», — подчеркнула она.

Маляр подчеркнула, что ключевая задача российской пропаганды во время войны — рассорить между собой военно-политическое руководство и таким образом ослабить его.

Она призвала, что единственное «оружие» против таких фейков — это прекратить говорить на эту тему и распространять российские тезисы.