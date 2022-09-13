Маляр — об освобожденных территориях в Харьковской области: Реальная цифра в два раза больше 13 сентября, 17:19 Защитники Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Заместительница министра обороны Анна Маляр во вторник, 13 сентября, заявила, что реальное количество освобожденных населенных пунктов в Харьковской области может приближаться к 600.

Во время брифинга представительница Минобороны сообщила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев.



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У себя в Facebook Маляр уточнила, что озвучила подтвержденные цифры «с учетом стабилизационных мероприятий».

«Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Завтра будут уже уточнены данные», — написала она.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

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