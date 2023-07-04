Данилов назвал «задачу номер один» нынешнего этапа контрнаступления 4 июля, 09:54 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны на данном этапе украинского контрнаступления является максимальное уничтожение техники и живой силы врага.

Об этом Данилов написал в Twitter.

«Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии», — сказал он.

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По словам Данилова, последние дни являются «особенно урожайными» и подчеркнул, что «война на уничтожение равна войне за километры», то есть чем больше техники и личного состава РФ будет уничтожено, тем больше территорий будет освобождено.

«Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом», — подчеркнул секретарь СНБО.

Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что прогресс украинского контрнаступления на начальном этапе «отстает от графика».

Также два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США сообщили CNN, что на начальных этапах контрнаступление Украины было «менее успешным, чем ожидали западные союзники».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось». Он подчеркнул, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

В свою очередь Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.