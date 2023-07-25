Сырский посетил боевые бригады на двух активных направлениях на востоке Украины для корректировки планов 25 июля, 15:53 Сырский встретился с украинскими военными в зоне выполнения боевых задач (Фото:Александр Сырский/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на двух активных направлениях на востоке Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Сырский также озвучил цель своего визита.

«В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения», — отметил он.

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Сырский добавил, что ему важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где на данный момент наиболее сложная ситуация.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.



По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

25 июля Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле села Андреевка в Донецкой области, они могут окружить россиян в Бахмуте.