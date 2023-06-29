Сейчас — наступление, наше время. ВСУ штурмуют позиции оккупантов и продвигаются — аэроразведчик 29 июня, 12:13 Аэроразведчик Роман (Фото:t.me/DIUkraine)

Сейчас наступление за ВСУ, украинские защитники штурмуют и продвигаются, заявил аэроразведчик Роман.

Об этом сообщило ГУР в Telegram в четверг, 29 июня.

«Сейчас — наступление, наше время. Мы штурмуем и продвигаемся», — описывает ситуацию аэроразведчик.

Роман служит в аэромобильном батальоне 80 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и корректирует действия разведчиков с воздуха.

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По его словам, бывает, что «мавик» после воздействия вражеских средств РЭБ переходит в режим «пьяного дяди».

«Тогда аэроразведчик с сигаретой в зубах включает всю свою концентрацию и смекалку и, наконец, возвращает контроль над беспилотником», — сказано в сообщении.

Иногда приходится проводить разведку на земле — в местах, куда Романа «птички» не долетают.

«Задача была — зайти на три километра в красную зону на трое суток. Мы шли с друзьями из других бригад: саперами и разведчиками. […] Мы находились далеко от наших ребят. В случае чего — поддержки не было бы. Я полагался на себя и на Бога. Мы шли тихо, на дистанции и слышали разговоры россиян», — вспоминает Роман свой первый рейд во вражеский тыл.

Незадолго в том же месте две группы наших разведчиков понесли потери. Однако несмотря на высокие риски, миссия, в которой участвовал Роман, завершилась успехом — вместе с собратьями они выполнили разведывательное задание и целыми вернулась на свои позиции.

Во время разведывательно-штурмовых выходов группа аэроразведчиков Романа также осуществляет поддержку с воздуха.

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Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи. На последнем — продвинулись на 1300 метров.



23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.



Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.