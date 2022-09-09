Все солдаты убиты или ранены. 237-й гвардейский полк РФ прекратил свое существование — военная разведка 9 сентября, 18:20 Из-за отсутствующей логистики, по данным ГУР, оккупанты крадут у местных жителей велосипеды и мотороллеры (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военная разведка сообщает, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование, поскольку все военнослужащие погибли или были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

«Известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих», — говорится в сообщении.

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По данным разведки, значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также разведка сообщает, что оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу, а подразделение осталось без командиров и связи.

«Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины», — добавили в пресс-службе.

Из-за отсутствующей логистики, по данным ГУР, оккупанты отступают дезорганизованно и для бегства крадут у местных жителей велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.

На Днепропетровском направлении Россия перебросила новобранцев 55−60 лет, пишет разведка. Также в Херсонской области, оккупанты подвезли «свежих» солдат с территории России, которые категорически отказывается принимать участие в наступательных боевых действиях.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли почти 52 тысяч личного состава. За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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