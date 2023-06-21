Зеленский — о наступлении: Медленнее желаемого, но это не Голливуд. Будем продвигаться, как нужно нам 21 июня, 13:16 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Об этом он сказал в интервью BBC, опубликованном в среду, 21 июня.

По словам Зеленского, наступление «дается нелегко», поскольку 200 тысяч кв.км украинской территории заминированы российскими войсками.

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«Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так. На кону — жизни людей. Что бы не хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», — подчеркнул он.

Контрнаступление Украины: последние новости

Силы обороны наступают по нескольким направлениям, а также ведут оборону. 21 июня в Генштабе рассказали, что идет наступление на Мелитопольском и Бердянском — бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке продолжают сдерживать наступление оккупантов и имеют частичный успех под Лиманом.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное,

Пятихатки

Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км². Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные.