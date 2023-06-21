Зеленский — о наступлении: Медленнее желаемого, но это не Голливуд. Будем продвигаться, как нужно нам
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)
Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».
Об этом он сказал в интервью BBC, опубликованном в среду, 21 июня.
По словам Зеленского, наступление «дается нелегко», поскольку 200 тысяч кв.км украинской территории заминированы российскими войсками.
«Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так. На кону — жизни людей. Что бы не хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», — подчеркнул он.
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Силы обороны наступают по нескольким направлениям, а также ведут оборону. 21 июня в Генштабе рассказали, что идет наступление на Мелитопольском и Бердянском — бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке продолжают сдерживать наступление оккупантов и имеют частичный успех под Лиманом.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное,
- Пятихатки
Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км². Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные.