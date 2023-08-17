Запускают ракеты типа Вихрь и Штурм-В. Специалист — о возможностях российских ударных вертолетов и тактике врага 17 августа, 08:26 Российские вертолеты, кроме противотанковых и неуправляемых ракет, могут нести еще и ракеты класса воздух-воздух (Фото:Reuters)

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, рассказал, как именно армия РФ применяет ударные вертолеты на фронте и какое вооружение они могут иметь.

Применение ударных вертолетов сейчас наносит немало проблем украинским силам наступления на южном и восточном направлениях фронта, утверждает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Видео дня

«Самая большая, пожалуй, проблема, что эти вертолеты могут запускать противотанковые управляемые ракеты типа Вихрь, Штурм-В и Атака-М с максимальной дальности 8−10 км», — говорит Мельник. Впрочем, даже если брать не такие максимальные значения, а, например, 5−6 км, то и при этих условиях летательный аппарат врага не заходит в зону поражения украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, дальность поражения которых до 5 км.



Кроме того, враг применяет полеты и подходы к пусковым рубежам, как правило,

