Вы использовали немало Storm Shadow. Насколько удачно Украина использует западное и собственное оружие — британский экс-разведчик 18 августа, 10:49 NV Премиум Ракета Storm Shadow (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Военный аналитик Фрэнк Ледвидж в интервью NV оценил текущую ситуацию на фронте и успехи ВСУ, а также назвал три проблемы настоящего времени и ближайшего будущего.

События на фронте развиваются именно так, как того можно было ожидать при имеющихся обстоятельствах: происходит медленное и постепенное продвижение украинских сил, которые являются лучше мотивированными и несколько лучше оснащенными, чем российские, констатирует Фрэнк Ледвидж, британский экс-разведчик, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете. При этом у украинцев есть как определенные успехи, так и проблемы.

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Среди достижений ВСУ аналитик упоминает освобождение села Старомайорское в Донецкой области и использование западного вооружения для ударов по мостам, соединяющим Крым с Херсонской областью. «Украина уже использовала немало ракет Storm Shadow со значительным эффектом — например, для недавнего удара по чонгарскому мосту», — отмечает он.

Важное значение имели также ракетные атаки и удары беспилотников по Крыму. Они, в частности, заставили Москву вывести значительную часть Черноморского флота РФ с его главной базы в Севастополе на восток в Новороссийск и другие порты. Украина же смогла нанести удар и там.

Комментируя взрывы в Москве, Сергиевом Посаде и других городах России, Ледвидж отмечает, что такие атаки не наносят большого ущерба, поэтому не являются тактически эффективными. Но они имеют стратегический вес.

«Они напоминают россиянам, что война может прийти к ним, — говорит экс-разведчик, — ведь их системы ПВО не такие непобедимые, как они думали».

Главной же проблемой украинских военных — кроме нехватки воздушных сил и самого российского сопротивления — Ледвидж называет мины. По его словам, плотность российского минирования немало удивляет западных офицеров. Так что в ближайшее время Украина должна сосредоточиться на привлечении западной техники для разминирования и военного инженерного оборудования.

Нынешняя стратегия ВСУ — ведение войны на истощение, что влечет за собой потребность в большом количестве танков, САУ и бронемашин на замену уничтоженной и поврежденной на поле боя технике. Она должна быть лучше имеющейся сейчас, и ее должны предоставить Соединенные Штаты, которые хранят тысячи единиц такого вооружения на складах, убежден Ледвидж.

У атак есть своя кульминация, и это естественно

В ближайшей же перспективе сложностей на фронте добавит осенняя погода, но гораздо большей проблемой станет истощение, которое вскоре почувствуют украинские войска, подчеркивает аналитик. «У атак есть своя кульминация, и это естественно», — говорит он.

Поэтому контрнаступление, которое длится уже десять недель, вскоре достигнет кульминации и начнет замедляться. Первые признаки этого мы увидим в сентябре, прогнозирует Ледвидж.