Главный вопрос войны. Каким будет большое наступление ВСУ, — анализ NV 20 мая, 07:20 NV Премиум Битва года. ВСУ готовы к наступлению с целью освобождения оккупированной территории страны (Фото:Dmytro Smolienko / NURPHOTO via Reuters Connect)

NV с помощью экспертов спрогнозировал, где и когда начнется украинское контрнаступление и какого результата от него стоит ждать.

Уже несколько месяцев как на Западе, так и в Украине рассуждают о большом контрнаступлении ВСУ. Мировые лидеры, топовые чиновники, политики, военные аналитики и журналисты пытаются заглянуть в будущее, чтобы оценить сроки его начала, район главного удара, а также возможные итоги.

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Причем на Западе все чаще звучат голоса в пользу того, что Украина не сможет одной большой и успешной операцией сломать хребет российской армии. Да и представители украинской власти стали призывать к осторожности: мол, ожидания завышены, решительной победы не будет.

На этом фоне резонансом прозвучали слова Владимира Гаврилова, замминистра обороны Украины. Тот заявил британскому The Independent: «Мы начнем наше контрнаступление — когда и где — это сейчас не имеет значения. Россия будет в панике; вы увидите много паники».

Но пока все остается на уровне разговоров. Нет даже четко определенных сроков начала наступательной операции ВСУ. «Нам действительно нужно еще чуть-чуть времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время», — такое заявление 15 мая сделал Владимир Зеленский. Он, правда, рассказал журналистам о своей вере в то, что Украина победит до начала 2024 года.

Западные политики и эксперты говорят: под большое наступление в Украине подготовили не менее 12 бригад общей численностью около 30 тыс. человек. Из них девять ударных подразделений прошли подготовку в странах Запада. Агентство Bloomberg подсчитало, что с начала зимы официальный Киев получил от своих американских и европейских партнеров 200 танков и 300 БМП.

Вся эта информация дала повод госсекретарю США Энтони Блинкену недавно заявить, что ВСУ готовы к успешному контрнаступлению на 100%.

Так чего же ждать от Сил обороны Украины? Когда они перейдут в давно анонсированную большую атаку? На какой результат можно надеяться? Эти вопросы NV задал трем отечественным военным экспертам: Юрию Карину, координатору портала Информационное сопротивление; Александру Коваленко, аналитику группы Информационное сопротивление; и Михаилу Самусю, директору New Geopolitics Research Network.

Ниже редакция приводит их обобщенный прогнозный анализ по теме контрнаступления ВСУ.