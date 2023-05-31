«Слишком много ожиданий от контрнаступления». Украина не сможет завершить войну одним блоком — Купер

31 мая, 15:30
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Украина уже несколько месяцев готовит большое наступление (Фото:Иван Богдан)

Украина уже несколько месяцев готовит большое наступление (Фото:Иван Богдан)

Автор: Наталья Роп

Сейчас ни ВСУ, ни армия РФ не имеют достаточно силы, чтобы осуществить решающую победу, уверен австрийский военный аналитик.

От украинского контрнаступления ожидают слишком многого, считает австрийский военный аналитик Том Купер.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью NV.

«Многие мечтают о неком огромном контрнаступлении, которое прорвет российскую линию фронта и продвинется до Ростова-на-Дону или еще куда-то. Вы не закончите войну одним блоком. Этого не произойдет. Об этом можно забыть. Сейчас ни одна из сторон не является достаточно сильной, чтобы осуществить решающую победу в этой войне и сделать большой шаг вперед», — считает Купер.

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Аналитик отметил, что не ожидает этого в ближайшее время. Ведь российская территория настолько велика и имеет настолько многочисленное население, что российский диктатор всегда может выиграть время, тратя любые свои силы на поле боя, чтобы мобилизовать дополнительные войска в тылу.

«Невозможно быстро разрушить российские силы в Украине. Просто нет путей победы над Россией конвенционными средствами за одну ночь. Это не произойдет», — сказал Купер.

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Теги:   Российско-украинская война Контрнаступление Том Купер

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