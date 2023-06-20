ВСУ имели частичный успех на трех направлениях, закрепляются на рубежах — Генштаб 20 июня, 08:39 Украинский военный в Донецкой области, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center во вторник, 20 июня.

«За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное [Пологовский район], Макаровка — Ровнополь [Волновахский район] и Новоданиловка — Роботино [Пологовский район] украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.

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По словам спикера Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск. Они применяют резервы и «пытались восстановить утраченное положение».

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное,

Пятихатки



Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные. 15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях.