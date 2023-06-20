ВСУ имели частичный успех на трех направлениях, закрепляются на рубежах — Генштаб
Украинский военный в Донецкой области, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center во вторник, 20 июня.
«За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное [Пологовский район], Макаровка — Ровнополь [Волновахский район] и Новоданиловка — Роботино [Пологовский район] украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.
По словам спикера Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск. Они применяют резервы и «пытались восстановить утраченное положение».
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное,
- Пятихатки
Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²
Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные. 15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях.