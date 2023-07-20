ВСУ не дали россиянам вернуть утраченное на юге, возле Курдюмовки под Бахмутом ведут бои — карты

20 июля, 09:30
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Украинский военный в Запорожской области, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный в Запорожской области, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченное положение возле Приютного Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском направлении в Донецкой.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в четверг, 20 июля.

По его словам, на юге украинские военные имели успех на направлениях Малая Токмачка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а россияне перемещают подразделения и применяют резервы.

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Deep State
Фото: Deep State
Deep State
Фото: Deep State

На востоке Силы обороны ведут бои возле Курдюмовки и наступают севернее и южнее Бахмута.

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«Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери», — рассказал Ковалев.

Deep State
Фото: Deep State

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Запорожская область Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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