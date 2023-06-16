Генштаб: ВСУ успешно наступали в сторону Токмака, закрепляются после штурмов возле Угледара 16 июня, 08:48 Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны продолжают проводить оборонительные и наступательные операции, подразделения имеют частичный успех.



Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center в пятницу, 16 июня.

«Там, где украинские воины обороняются — ни одной позиции не потеряно», — сказал он.



Видео дня

По словам Ковалева, подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (в сторону Токмака, Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).

Фото: Deep State

Также бойцы успешно наступали в районе восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций. В районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

«В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах», — добавил спикер.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра.

12 июня Маляр сообщала, что бойцы во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобковое; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).

