ВСУ наступают на двух направлениях: на Бахмутском вели успешные штурмовые действия — Генштаб 15 июня, 08:49 Защитники Украины на БМП-1 в освобожденном Нескучном (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где идет оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.



Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center в четверг, 15 июня.

По его словам, бои продолжаются в районе села Макаровка на Бердянском направлении, а также возле сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

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«На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка — Краснополовка и Берховка — Ягодное, имели успех», — сказал Ковалев.

Накануне вечером замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и активно сопротивляются, но, несмотря на это, защитники уверенно продвигаются вперед.

Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.

