Буданов: Подходим к знаковой битве. Контрнаступление ВСУ может вернуть достаточные объемы территории 24 апреля, 08:30 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что во время контрнаступления Украина сможет вернуть «достаточные объемы» оккупированных Россией территорий.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, ситуация на данный момент и темпы поставок оружия от Запада оставляют его оценку неизменной: весной Украина приближается к «знаковой битве для новейшей истории».

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Он заявил, что все готовятся к наступлению, а его начало и результат можно будет увидеть через некоторое время.

«Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как — от этого я воздержусь, извините», — сказал Буданов.



Глава ГУР говорит, что обсуждение контрнаступления в СМИ и обществе «в определенной степени усложняет» процесс, но имеет и обратный эффект, влияя на врага. Он объясняет: россияне наблюдают за сообщениями о неминуемом наступлении и «боятся».

Ранее в интервью NV Буданов заявил, что в этом и следующем году будет происходить завершение войны и восстановление границ Украины. По его словам, оккупанты перешли к обороне за исключением двух районов — пытаются захватить Бахмут и совершить полуохват Авдеевки с северной стороны.