При освобождении села Сторожевое ВСУ уничтожили около 50 оккупантов, четверо взяты в плен
Украинские военные (Фото:t.me/ukrainian_navy)
В понедельник, 12 июня при освобождении села Сторожевое ВСУ уничтожили около полусотни оккупантов, четверо взяты в плен.
Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ в Telegram.
«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года», — сказано в сообщении.
В результате стабилизационных действий в населенном пункте было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен.
«Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», — сказано в сообщении.
12 июня украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области.
11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.
Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.