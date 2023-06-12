При освобождении села Сторожевое ВСУ уничтожили около 50 оккупантов, четверо взяты в плен 12 июня, 10:41 Украинские военные (Фото:t.me/ukrainian_navy)

В понедельник, 12 июня при освобождении села Сторожевое ВСУ уничтожили около полусотни оккупантов, четверо взяты в плен.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ в Telegram.

«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года», — сказано в сообщении.

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В результате стабилизационных действий в населенном пункте было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен.

«Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», — сказано в сообщении.

12 июня украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.